Lotto Hessen hat 2021 insgesamt 732 Millionen Euro mit dem Verkauf und der Vermittlung seiner Lotterien umgesetzt. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang, als der Rekordwert von 734,7 Millionen Euro erzielt wurde. Allerdings habe es 2020 eine Abrechnungswoche mehr gegeben als 2021, teilte die hessische Lotteriegesellschaft am Dienstag in Wiesbaden mit. Mehr als 68 Millionen Spielaufträge seien im vergangenen Jahr in der Zentrale in Wiesbaden eingegangen, die Gesamtgewinnsumme habe 453 Millionen Euro betragen.