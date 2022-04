Die Stadt Gießen will die Idee einer stehenden Flusswelle in der Lahn konkreter in den Blick nehmen. "Es beginnt jetzt die ernsthafte Prüfung, wie eine Umsetzung gelingen kann", sagte Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Im Rathaus solle eine Projektgruppe eingesetzt werden, um alle Fragen zu klären. Eine Surf-Welle wäre ein Gewinn für die Stadt, so Becher, aber man müsse auch mit großer Sorgfalt die offenen Punkte angehen. Dazu gehörten die möglichen ökologischen Auswirkungen sowie die Finanzierung.