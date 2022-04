Vor dem Landgericht Gießen wird an diesem Freitag (9.00 Uhr) der Berufungsprozess gegen eine Umweltaktivistin fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat in dem Verfahren um einen Vorfall während der Proteste gegen den Ausbau der Autobahn 49 ihren Schlussvortrag bereits gehalten. Es ist aber noch unklar, ob am Freitag auch die Verteidigung plädieren und das Gericht ein Urteil sprechen wird. Der Prozess war zuletzt angesichts diverser Beweisanträge der Verteidigung ins Stocken geraten.