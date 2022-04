Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert eine zügig Anpassung der Beamtenbesoldung in Hessen. Die Landesregierung sollte nicht erst die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten, sondern müsse endlich handeln, erklärte Gewerkschaftschef Jens Mohrherr am Mittwoch in Wiesbaden. Innenminister Peter Beuth (CDU) dürfe nicht auf Zeit spielen.