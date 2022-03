Frankfurt/Leipzig (dpa) - Die Gewerkschaft "Vereinigung Cockpit" zeigte sich dennoch zufrieden, weil das Unternehmen bereits am ersten Tag die Flüge nur mit dem Einsatz sogenannter Management-Piloten habe darstellen können. "Wir planen aktuell keine Verlängerung des Streiks, der aber nicht der letzte gewesen sein muss", erklärte VC-Tarifvorstand Marcel Gröls. Aerologic könne sich viel Ärger ersparen. Die Gewerkschaft will Tarifverhandlungen in dem bislang untarifierten Unternehmen erzwingen, nachdem seit Monaten Gespräche verweigert worden seien. Zu diesem Vorwurf äußerte sich das Unternehmen nicht.

