Die Ansiedlung von Rechenzentren soll in Frankfurt stärker gesteuert werden. Der Magistrat habe ein entsprechendes Konzept beschlossen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Unternehmensunabhängige Rechenzentren dürfen sich demnach nur noch in bestimmten Gewerbegebieten ansiedeln. Dies soll Konkurrenz um Flächen auf Kosten von klassischer Industrie sowie Gewerbe und Handwerk verhindern. Die Stadtverordneten müssen dem Konzept noch zustimmen.