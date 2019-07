Halle (dpa) - Im Fall der in Halle (Saale) getöteten 18-Jährigen ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Bundespolizisten haben den 30 Jahre alten Mann am Hauptbahnhof in Frankfurt am Main verhaftet, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war nach dem Afghanen öffentlich gefahndet worden. Er soll am Vormittag nach Halle überführt werden. Die 18 Jahre alte Afghanin war am Dienstagmittag mit schwersten Verletzungen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden worden. Im Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen. Es wird wegen Mordes ermittelt, zum Motiv gibt es bisher keine Angaben.