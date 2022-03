Mit dem Teilgeständnis des Angeklagten hat in Frankfurt der Prozess um einen versuchten Mord sowie schwere Körperverletzung an einem Fußgänger begonnen. Vor dem Landgericht hat sich seit Dienstag ein 22-Jähriger aus Bobingen (Kreis Augsburg) zu verantworten. Die Anklage legt ihm zur Last, im April vergangenen Jahres mit einem 2,8 Tonnen schweren SUV im Bahnhofsviertel auf einen 53-Jährigen zugefahren und diesen langsam überrollt zu haben. Das Opfer wurde damals schwer verletzt und sitzt seitdem im Rollstuhl.