Gerhard Götz ist als Professor für mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen an der DHBW Mosbach maßgeblich am "Education Support" beteiligt. Er erläutert die Hintergründe und Ideen von Semester Null und Co.: "Leider weisen die Studierenden in den letzten Jahren zunehmend Schwächen in den mathematischen Grundlagen auf. Insbesondere Lücken aus den unteren Jahrgangsstufen wie der Umgang mit Brüchen und Prozenten machen sich deutlich und erschweren den Einstieg ins Studium", sagt Götz.

Nicht immer lasse sich an der Mathe-Abi-Note ablesen, ob der Kenntnisstand ausreichend ist. Gleichwohl gebe es inzwischen Ansätze, wie man - auch mit Unterstützung der Schulen - vorhandene Schwächen ausgleichen kann: Götz nennt hier die "cosh-Initiative", mit deren Hilfe man einen Mindestanforderungskatalog (u.a. auch für den Schullehrplan) erarbeitet hat. Auch am wissenschaftlichen Verbundprojekt "optes" ist man beteiligt, dessen Ergebnis eine Online-Plattform zum Selbststudium ist. "Diese Plattform ist auch sehr gut für Schüler zum Üben geeignet und wir freuen uns über jedes Interesse daran aus dem Schulbereich."

In den an der DHBW angebotenen Semester-Null-Kursen achte man vor allem auch darauf, so Professor Götz weiter, dass die Inhalte "didaktisch stimmig" an die zukünftigen Studierenden vermittelt werden.