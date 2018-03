Um Fenchel zu würzen, bleibt man am besten in derselben Kategorie: Fenchelsamen runden das Aroma der Knolle perfekt ab. Der typische Geschmack von Fenchel kommt von seinen Inhaltsstoffen Kampfer und Menthol. Diese ätherischen Öle beruhigen unter anderem Magen und Darm, erläutert das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg. Fenchel ist schnell geschält: Braune Stellen entfernt man mit einem Messer, ansonsten reicht es, die Knolle nach dem Waschen zu halbieren und in Scheiben oder Würfel zu schneiden. Das Gemüse schmeckt roh im Salat, in Suppen, gedünstet oder gebraten. (tmn/Thinkstock)