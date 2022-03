Die Ausländerbehörden in Baden-Württembergs Städten kommen angesichts der steigenden Zahl von Anträgen durch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine an ihre Grenzen. "Die Behörden kommen an die Belastungsgrenze oder haben sie zum Teil schon erreicht", sagte eine Sprecherin des Städtetags Baden-Württemberg in Stuttgart. Die Mitarbeiter bemühten sich zwar "nach Kräften, allen Anforderungen gerecht zu werden". Viele Städte verstärkten die Ausländerbehörden zudem mit Personal aus anderen Ämtern. Wenn die Zahlen weiter stiegen, gebe es aber "leider auch größere Defizite".