Angesichts eines möglichen Gas-Lieferstopps Russlands ist nach den Worten von Umweltministerin Thekla Walker Energieeinsparung "das Gebot der Stunde". Das gelte für die nächsten Monate, also auch für den Sommer, sagte die baden-württembergische Grünen-Politikerin am Mittwoch nach einem Treffen mit Ressortchefs der Bundesländer bei einer Online-Pressekonferenz. Walker ist in der Landesregierung auch für Energie zuständig.