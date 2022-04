Der 1. FC Kaiserslautern hat einen Nachfolger für den am 21. Dezember 2021 aus dem Aufsichtsrat zurückgetretenen Ex-Schiedsrichter Markus Merk gefunden. Wie der Fußball-Drittligist am Sonntagabend mitteilte, wird der 45 Jahre alte SPD-Politiker Daniel Stich in das Gremium des eingetragenen Vereins um den Vorsitzenden Rainer Keßler sowie Johannes B. Remy, Fritz Fuchs und Valentin Helou nachberufen.