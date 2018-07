Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Mit einem halben Dutzend Aufstiegen zählt Gernot Jüllich zu den erfolgreichsten Trainern der Region. Als Spieler war der frühere Sandhäuser Profi in Bürstadt und Freiburg. Dort spielte er eine Saison mit Bundestrainer Joachim Löw zusammen. Der 64-jährige Diplom-Ingenieur ist mit seiner fünfköpfigen Familie in Schriesheim zu Hause.

In der neuen Runde trainiert er den Verbandsligisten SV Schwetzingen. Am Tag vor dem Endspiel wollten wir von Gernot Jüllich wissen, wie er die Weltmeisterschaft erlebt hat, welche Gründe er für das Versagen der deutschen Mannschaft sieht und welche Schlüsse gezogen werden müssen.

Gernot Jüllich, warum findet morgen das WM-Finale ohne Deutschland statt?

Es gibt viele Gründe.

Bitte nennen Sie sie uns.

Joachim Löw hat den Anspruch, das Spiel zu dominieren. Das finde ich grundsätzlich gut. Nur, dazu braucht man Spieler, die dribbeln und abschließen können. Da hapert es bei uns. Nicht zuletzt weil in der Ausbildung einiges schief läuft.

Das hat auch Mehmet Scholl kritisiert. Er behauptet: "Die Kinder müssen abspielen, sie dürfen sich nicht mehr im Dribbling versuchen. Stattdessen können sie 18 Systeme rückwärts laufen und furzen."

Mehmet hat Recht. Leider. Individualisten sind nicht mehr gefragt. Es wird glatt gebügelt. Wenn einer mit zwölf den Mund aufmacht, gilt er als schwierig und wird aussortiert.

Fußball ist ein Mannschaftssport.

Sicher, die Mannschaft muss funktionieren. Das war bei uns in Russland nicht der Fall. Aber wollen wir, dass Spiele fast nur noch durch Standard-Situationen entschieden werden? Das ist nicht der Fußball, den ich mir vorstelle.

Bei der Weltmeisterschaft gab es viele torarme Spiele und knappe Ergebnisse.

Es wird zunehmend schwerer, die Defensive zu knacken. Wenn du es dir als Trainer einfach machen willst, dann bringe deiner Mannschaft bei, wie man ein Spiel zerstört. Auch die so genannten Kleinen beherrschen mittlerweile die Defensive und Luft haben sie auch, weil die meisten bei internationalen Top-Vereinen angestellt sind.

Die Spanier haben bewiesen, dass die Zeit des Ballbesitz-Fußballs vorbei ist. Tausend Pässe und keinen Meter Raumgewinn.

Ich gebe ein anderes Beispiel: Pep Guardiola, der Vater dieses System, ist mit Manchester City mit 19 Punkten Vorsprung englischer Meister geworden. Es mag bei einem Turnier anders sein, aber über eine Saison setzt sich die Mannschaft durch, die das Spiel dominiert.

Ist die "weich gespülte Masse", die Scholl beklagt auch schuld daran, dass wir keinen Führungsspieler hatten?

Als wir vor vier Jahren Weltmeister wurden, ging Sebastian Schweinsteiger voran. Ein Typ mit positiver Ausstrahlung, der andere mitgenommen hat. Den hatten wir diesmal nicht.

Toni Kroos ist mit Real Madrid gerade Champions League-Sieger geworden.

Für mich kam Kroos arrogant rüber. Ohne Feuer. Ohne Leidenschaft. So kann man nicht Weltmeister werden.

Waren die Jungs zu satt?

Es ist ein schmaler Grat zwischen Selbstbewusstsein und Überheblichkeit. Da hast du es auch als Trainer schwer.

Sie verteidigen Ihren früheren Mitspieler Joachim Löw?

Jogi trifft die geringste Schuld.

Demnach trauen Sie ihm den Neuaufbau zu?

Er hat in den letzten zwölf Jahren enorm viel auf die Beine gestellt. Mehr als ich mir vorstellen konnte. Ich habe Jogi als Super-Typen kennen gelernt. Ein prima Kerl, der Menschen überzeugen und für sich gewinnen kann.

Auch der Deutsche Fußball-Bund steht in der Kritik. Die hohen Herren seien abgehoben, hätten den Kontakt zur Basis verloren.

Ich erlebe den DFB als geschlossene Gesellschaft. Unbeweglich, nicht offen für Neuerungen. Kritik ist nicht erwünscht. Da sind Apparatschiks, denen in erster Linie die eigenen Posten wichtig sind.

In Russland werkelte ein Stab von 111 Mitarbeitern. Da hat man sich durchaus was einfallen lassen. Ein eigener Friseur, Rasen-Spezialisten.

Ich liebe den Fußball über alles. Aber das ist absurd. Da wird eine Bedeutung reingepackt, die nicht gut sein kann. Fußball ist ein einfaches Spiel.

In dem die Kommerzialisierung ein kaum noch erträgliches Maß angenommen hat.

Das macht auch mir Sorge. Immer mehr Wettbewerbe, immer mehr Spiele. Auch das war bei der Weltmeisterschaft erkennbar: Gerade die Besten wirken überspielt. Fußball von morgens bis abends auf allen Kanälen. Das kann nicht gut sein. Doch die Gier ist groß. Zu groß. Es gibt Anzeichen, dass das Maß des Erträglichen überschritten ist.

Sie sehen schwarz, auch für die Nationalmannschaft?

Es muss ein Neuaufbau geben. Klar. Wir sind in der Breite nicht mehr so gut besetzt. An der Basis spielen weniger Fußball, das ist auch eine Zeit-Erscheinung. Dennoch: Deutschland gehört weiterhin zu den führenden Nationen. Wir sind in Russland Letzter unserer Vorrundengruppe geworden, wir hätten aber mit etwas Glück auch alle drei Spiele gewinnen können. Im besten Fall war es eine heilsame Lektion und wir ziehen die richtigen Schlüsse.

Wer löst Deutschland als Weltmeister ab?

Die letzten drei Spiele der Kroaten gingen über 120 Minuten. Dazu haben sie einen Tag weniger Ruhezeit. Die Franzosen wirken körperlich stark und sind eiskalt. Frankreich wird Weltmeister.