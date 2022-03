Bei Demonstrationen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future sind am Freitag in Baden-Württemberg mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Allein in Freiburg waren es in der Spitze rund 5000 Teilnehmer, wie die Polizei mitteilte. Die dortige Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF) gab an, dass sich etwa 8000 Menschen an der Demo unter dem Motto "People not Profit" beteiligt hätten.