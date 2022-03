Einer Frau sollen in einer Gaststätte in Eschwege K.-o.-Tropfen in ein offen stehendes Getränk gemischt worden sein. Die 36-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag in der Altstadt auf dem Boden liegend von Passanten gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rettungskräfte kümmerten sich um sie. Nach den ersten Ermittlungen war sie zuvor in der nahen Gaststätte mit einer Gruppe von Männern in Kontakt gekommen. Einer dieser Männer soll sich laut Polizei bei ihr befunden haben, als sie auf dem Boden lag, jedoch weggelaufen sein.