Ein 86 Jahre alter Autofahrer hat in Frankfurt eine Radfahrerin mit seinem Wagen erfasst und ist in die Glasfassade eines Restaurants gefahren. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lag bei dem 86-Jährigen vermutlich ein medizinischer Notfall vor. Die 41-jährige Fahrradfahrerin sei bei dem Unfall am Freitagnachmittag schwer verletzt worden.