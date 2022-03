Hessische Fahnder sollen ab Mitte des Jahres auf eine neuentwickelte Software zu schnelleren Erkennung von Hasskommentaren im Internet zurückgreifen können. Ein vom Innenministerium gefördertes Forschungsprojekt des Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologie und der Hochschule Darmstadt soll den Ermittlern künftig unter die Arme greifen. Das Programm soll potenzielle Gefahren und strafrechtsrelevante Tweets schneller klassifizieren. "Das, was wir hier in dem Projekt untersuchen, sind Hasskommentare", sagte die Professorin für Informationswissenschaft an der Hochschule Darmstadt, Melanie Siegel, der Deutschen Presse-Agentur.