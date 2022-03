Baden-Baden, der Kurort mit über 200 Jahren russischer Tradition, lockt viele Ukraine-Flüchtlinge an. Nach Angaben von Stadtsprecher Roland Seiter sind bisher rund 1000 Flüchtlinge in der Kurstadt am Schwarzwald untergekommen, die meisten bei Privatpersonen. Mehr als 70 Bürger hätten Ferienwohnungen oder Zimmer für ukrainische Flüchtlinge angeboten, unter den Anbietern seien auch russischstämmige Menschen. "Das ist ein schönes Zeichen", sagte Seiter am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt keine Konflikte hier zwischen Russen und Ukrainern." Selbst auf Friedens-Demos würden sie Seite an Seite stehen.