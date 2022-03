Das Deutsche Filminstitut in Frankfurt und die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung in Wiesbaden wollen enger zusammenarbeiten. In den kommenden fünf Jahren wollen beide als unabhängige Institutionen "Möglichkeiten der programmatischen Kooperation und gemeinsamen Projektarbeit ausloten und nutzen", wie das Deutsche Filminstitut & Filmmuseum (DFF) am Mittwoch mitteilte. Als erstes will die Murnau-Stiftung die Filmanfänge aller von ihr bereits digitalisierten Filme der vom DFF betriebenen Plattform filmportal.de zur Verfügung stellen.