Allgemeine Auskünfte: Tourism Fiji, Neureuther Str. 19, 80799 München, Telefon 089.38468412 ; www.fiji.travel

Anreise: Mit Turkish Airlines von Frankfurt über Istanbul und Singapur nach Sydney, ab 1189 Euro, www.turkishairlines.com - KLM fliegt über Amsterdam und Jakarta nach Sydney, ab 940 Euro, www.klm.com. Weiter mit Fiji Airways nach Viti Levu, ab 172 Euro oneway, www.fijiairways.com.

Pauschal reisen: Gebeco hat Viti Levu bei der 17-tägigen Privatreise "Gesichter der Südsee" im Programm, ab 4955 Euro/Person, Telefon 0431.5446739 und www.gebeco.de. - Bei Studiosus ist Viti Levu Teil der 20-tägigen Studienreise "Südsee Inselparadiese", ab 8090 Euro, Telefon 00800.24022402, www.studiosus.com. - Ikarus Tours bietet die 22-tägige Aktivreise "Südsee einmal anders" ab 7690 Euro an, Tel. 06174.290247, www.ikarus.com.

Übernachten: Eine Ruheoase in abgeschiedener Dschungellandschaft ist das "Crusoes Retreat", Telefon 00679.6500185, www.crusoesretreat.com. Es gibt gemütliche Bures, einen Strand, ein Dorf nebenan, kostenlose Veranstaltungen und Teatime. Der Doppelzimmer-Bungalow kostet hier ab 61 Euro. - Das "Tanoa Waterfront Hotel" in Lautoka gruppiert seine modernen Zimmer um eine hübsche Poolanlage, Telefon 00679.6664777, www.tanoahotels.com. Das Doppelzimmer kostet hier ab 92 Euro. - Umrahmt von Mangrovenwald und einer Strandzunge wächst das "Volovoli Beach Resort" mit einfachen, geräumigen Zimmern und schönen Bures über einen Hügel im Inselnorden bis zum Meer hinunter, Tel.: 00679.9920942, www.volivoli.com. Das Doppelzimmer kostet hier ab 161 Euro. - Drei Kilometer vor der Hauptstadt Suva ziehen sich die kleinen, modernen Zimmer des "Novotel" über 2 Etagen am Meer entlang, Telefon 00679.3362450, www.novotel.com. Das Doppelzimmer ab 88 Euro.