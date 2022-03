Rund 1600 Quadratmeter Waldboden sind am Montagmorgen in Hainburg im Rhein-Main-Gebiet aus bislang noch ungeklärten Gründen in Brand geraten. Es brannten Totholz, kleinere Sträucher und Büsche in dem Waldgebiet, wie die Polizei mitteilte. Ob es sich möglicherweise um Brandstiftung handelte, konnte nach Angaben der Polizei noch nicht ausgeschlossen werden. Auch die Höhe des Schadens war noch nicht bekannt.