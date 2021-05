> Claudia Schmid wohnt seit 30 Jahren in der Metropolregion Rhein-Neckar und schreibt Kriminelles, Historisches, Reiseberichte, Hörspiele, Kurzgeschichten und Theaterstücke. Außerdem ist die Autorin Ehren-Kriminalkommissarin der Polizei Mannheim-Heidelberg. Im Rahmen der Heidelberger Literaturtage findet am Sonntag, 13. Juni, um 14 Uhr ein literarischer Spaziergang mit Claudia Schmid statt. Treffpunkt ist der Brunnen am Universitätsplatz. (dasch)