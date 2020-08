Kommentar

Nikolas Beck über den Spielplan der TSG Hoffenheim

Nicht nur für die TSG Hoffenheim – und vor allem deren Fans – sind Heimspiele gegen Bayern München und Borussia Dortmund traditionell Höhepunkte des Fußballjahres. Dieses Jahr müssen die allermeisten ihrem Dorfklub von der Couch aus die Daumen drücken, weil die Leuchttürme des deutschen Fußballs bereits Ende September und Anfang Oktober zu Gast sind.

Schade. Aber ob mehr Zuschauer im Stadion hätten dabei sein können, wenn die Terminplaner FCB und BVB erst im Frühjahr 2021 in den Kraichgau geschickt hätten? Wer weiß.

Nicht nur die beiden ersten Heimspiele haben es in sich. Generell geht es für die TSG und ihre 17 Mitstreiter Schlag auf Schlag. Der zwischen verkürzter Sommerpause und verschobener EM gequetschte Terminkalender lässt keine Zeit zum Durchschnaufen: Kurz vor Heiligabend geht’s nach Gladbach, bereits am ersten Januar-Wochenende steigt das Baden-Derby gegen Freiburg. Dann wieder vor großem Publikum? Aufsteiger Stuttgart schaut schon an Spieltag acht vorbei.

Sei’s drum. Der Volksmund weiß: Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Ob vor dem Fernseher oder mit Silvesterkater – für "Hoffe" gilt das im Spieljahr 20/21 mehr denn je.