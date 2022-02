Der Februar geht in Rheinland-Pfalz und im Saarland fast frühlingshaft zu Ende. Nach einer frostigen und klaren Nacht wird es am Montag überall sonnig, die Temperaturen können auf neun bis zwölf Grad steigen, im Bergland auf sieben Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DSD) am Sonntag mitteilte. Nach einer erneut frostigen Nacht ist es auch am Dienstag meist heiter bis sonnig, auch wenn einige Wolken aufziehen. Die Temperaturen erreichen bis zu zehn Grad, im Bergland bis zu acht Grad. Bis zum Donnerstag wird sich an dieser Wetterlage wenig ändern.