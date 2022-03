Die Corona-Inzidenz in Hessen steigt weiter. Am Samstag lag sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts knapp unter der Marke von 1500: Der Wert betrug 1494,6 nach 1484,9 am Vortag (Stand 3.19 Uhr). 15.290 Corona-Fälle kamen demnach hinzu, 15 weitere Menschen starben mit oder an Covid-19. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie auf 9552. Insgesamt wurden in Hessen bislang 1.366.831 Ansteckungen bestätigt.