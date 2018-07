Argentinien schaut in die Röhre (oben), Brasilien am Boden: Auch die Superstars Messi und Neymar konnten ihre Teams nicht ins WM-Halbfinale führen. Dort spielen vier Teams aus Europa um das Finale. Fotos: dpa

Von Frank Hellmann

St. Petersburg. Sie sind noch immer zahlreich bei der WM vor Ort, die südamerikanischen Fans. Auch wenn ihre Trikots, Musikinstrumente und Lieder nicht mehr zum Turnier passen wollen, bleiben sie hartnäckige Elemente. Beispielsweise bewegen sich durch St. Petersburg, wo am morgigen Dienstag das erste Halbfinale Belgien gegen Frankreich steigt - das zweite zwischen Kroatien und England findet am Mittwoch in Moskau statt - , in großer Zahl noch Brasilianer, vereinzelt auch Argentinier und Kolumbianer durch Hotels und auf den Straßen.

Dabei müssen sich ein bisschen wie im falschen Film vorkommen: Die energetische Unterstützung von den Rängen konnte weder Neymar noch Lionel Messi und erst recht nicht James Rodriguez bis zum Halbfinale im Turnier halten. Europa ist bei den letzten Vier wie bei der WM 2006 in Deutschland oder der WM 1982 in Spanien unter sich. Obwohl einige Aushängeschilder versagten - Italien und Niederlande nicht mal qualifiziert, Deutschland in der Vorrunde blamiert, Spanien im Achtelfinale düpiert - führten eben andere ihren Fortschritt vor, um Brasilien, Argentinien oder Kolumbien den Zahn zu ziehen.

Belgien hat eine seit Jahren befähigte Generation beisammen, Frankreich erntet die Früchte eines auf Nachhaltigkeit angelegten Neuaufbaus, England weckt mit seinen Talenten und Erfolgen in der Nachwuchsarbeit freudige Erwartungen. Kroatien wiederum bringt eine besondere Kraft ein.

Der Rest der Welt schaut bei der Vergabe des Goldpokals in die Röhre. Gerade die Brasilianer, die eigentlich alle Zutaten für den großen Wurf hätten, müssen sich grämen. Ihr Nationaltrainer Tite hatte übrigens keine Erklärung dafür, warum seine Seleçao zwar Testspiele gegen Russland, England oder auch Deutschland gewann, dann aber im entscheidenden Moment versagte. Vielleicht, weil europäische Profis noch energischer ihre Ziele verfolgen und den Abschluss suchen.

Mit der europäischen Ausbeute mit zehn der 16 Achtelfinalisten und sechs der acht Viertelfinalisten sind eigentlich auch 2018 alle Argumente aufgeführt, warum Europa die meisten Startplätze erhält. In der künftigen Verteilung des Teilnehmerkontingents bei 48 Mannschaften spätestens zur Giganten-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko spiegelt sich diese Leistungsstärke aber bald gar nicht mehr wider. Das europäische Kontingent wird gerade einmal von 13 auf 16 aufgestockt. Am kräftigsten legen hingegen Afrika (neun statt fünf) und Asien (acht statt 4,5) zu.

Fifa-Präsident Gianni Infantino weiß schon, wo sein "Stimmvieh" herkommt. Besonders grotesk wirkt nun, dass ausgerechnet die sportlich abgehängte südamerikanische Konföderation Conmebol den Antrag bei Infantino einreicht, bereits die WM 2022 in Katar mit 48 Teams zu spielen. Mal abgesehen von den Terminschwierigkeiten dieses in den Winter gepflanzten Turniers: Wem ist damit geholfen? Das Niveau wird verwässert, die Gruppenphase mit den Dreier-Konstellationen undurchschaubar, weil am letzten Spieltag statt Spannung oft Chaos herrschen wird. Weil ein Team A unbeteiligt darauf setzen muss, dass Team B sich noch anstrengt, das zuvor gegen Team C gewonnen hatte.

Es gab gute Gründe, dass die Dreier-Gruppen aus der zweiten Finalrunde bei der WM 1982 sofort wieder abgeschafft wurden. Aber vielleicht stecken hinter dem Antrag ganz andere Ziele: Bei einer 48er-WM sind aus Südamerika sechs der zehn Mitgliedsverbände dabei. Vielleicht soll 2022 einfach die Reisefreude der Gefolgschaft belohnt werden. Wäre ja auch für das Scheichtum ein gutes Geschäft, zusätzlich massenhaft Fans aus Paraguay, Bolivien und Venezuela unterzubringen.