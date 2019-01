Paris (dpa) - Die Bewegung der «Gelbwesten» will in Frankreich heute erneut demonstrieren. Es ist bereits das neunte Wochenende in Folge. Größere Aktionen werden in Paris und der Stadt Bourges im Zentrum des Landes erwartet. Die Behörden bringen erneut ein großes Sicherheitsaufgebot in Stellung: In ganz Frankreich werden 80 000 Sicherheitskräfte im Einsatz sein. Die «Gelbwesten» protestieren gegen die Reformpolitik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und gegen mangelnde Kaufkraft. Immer wieder kam es bei den Demos zu Gewalt.