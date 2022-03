Nachdem ein Unbekannter einen verdächtigen Gegenstand im Eingangsbereich des Gießener Landgerichts platziert hat, sucht die Polizei Zeugen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, war das Gericht nach dem Fund am Dienstag geräumt worden. Bei dem Gegenstand handelte es sich demnach um eine schwarze Flaschenverpackung aus Metall, die wie ein Geschenk in mehrere Bänder eingebunden gewesen sei. An den Bändern wiederum seien Radbolzen angebracht gewesen.