Ergänzende Stellungnahme von Bürgermeister Jürgen Galm:

Ich hatte beim Betrachten der Leserbriefe den Eindruck, dass in meine zitierten knappen Anmerkungen im Artikel der RNZ Dinge hineininterpretiert wurden, die ich zurückweisen muss. Nichts läge mir ferner, als einen solchen Vorfall organisierter Fremdenfeindlichkeit zu verharmlosen oder die Stadt Osterburken zur "unschuldig-heilen Welt" zu erklären.

Vielmehr bin ich geschockt, dass ein solcher menschenverachtender Aufmarsch auf unserem Stadtgebiet stattgefunden hat, und dies noch dazu ganz feige mit Vermummung der Teilnehmer im Rahmen einer Nacht-und-Nebel-Aktion, von der niemand etwas mitbekommen hat.

Meine Aussage, dass sich ein derartiger Vorfall von Fremdenfeindlichkeit in Osterburken in der Vergangenheit glücklicherweise noch nie ereignet habe, bezog sich ganz konkret auf einen solchen organisierten Aufmarsch größeren Ausmaßes. Niemals wollte ich damit Formen von sogenanntem Alltagsrassismus leugnen, welcher leider immer wieder in unserer Bevölkerung stattfindet.

Diesbezüglich brauchen wir ja nur auf Wahlen zu schauen, bei denen leider immer wieder zahlreiche Stimmen auf einschlägige rechts-orientierte Parteien entfallen, die mit ausländerfeindlichen Parolen Wahlkampf betreiben. Dies betrübt mich schon viele Jahre.