Nach einem Brand in einer Kirche in Ispringen (Enzkreis) hat der Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag Haftbefehl gegen den 53-jährigen Verdächtigen erlassen und in Vollzug gesetzt. Daraufhin wurde der Mann in ein Gefängnis gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.