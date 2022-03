Stuttgart (dpa/lsw) - In der Debatte um eine mögliche längere Laufzeit von Atomkraftwerken sagte Walker, diese habe nicht den Effekt, in der derzeitigen Krise die Energieversorgung sicherzustellen. In Baden-Württemberg ist das Atomkraftwerk Neckarwestheim nach bisheriger Planung noch bis Ende des Jahres in Betrieb.

