Einsparung durch Öl - Es kommt auch aufs Auto an

Neben Additiven bieten Hersteller das jeweils passende Öl auch in unterschiedlichen Preisklassen an, teils ebenfalls mit dem Hinweis, damit könne man Sprit sparen. Messen kann man dies allerdings nur im Labor. Auf der Straße spielen zu viele Faktoren eine Rolle.

Grundsätzlich sind für Peter Baumann der Zustand und Nutzung des Fahrzeugs sowie das Fahrverhalten entscheidend: "Ein fabrikneues oder neu eingefahrenes Auto verhält sich natürlich ganz anders als ein Fahrzeug, das seit 20 Jahren in der Gegend herum fährt. Da eine pauschale Zahl zu nennen, wäre sehr unseriös."

Verbesserungen gebe es ständig, so Baumann, denn die Hersteller müssen auf die Vorgaben der Autoindustrie reagieren: "Deren Anforderungen zielen natürlich alle auf Umweltverträglichkeit der Aggregate, Effizienz, Kraftstoffeinsparung und weniger Schadstoffausstoß ab." Der richtige Schmierstoff trage dazu einen großen Teil bei. Moderne Leichtlaufschmierstoffe hätten heute im Vergleich zu dem, was man früher an Mineralöl nutzte, Kraftstoffeinsparungen, die bis zu zehn Prozent gehen könnten.

Entscheidender als die Chemie könnte der Gasfuß sein, sagt Klein: "Über das eigene Fahrverhalten können wir in Sachen Spritsparen viel mehr erreichen, beispielsweise indem wir vorausschauender fahren".