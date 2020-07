GESUNDHEIT: Wenn sich so ein Virus ausbreitet, möchte man natürlich eins: gesund bleiben. Um sich zu schützen und das Virus nicht zu verbreiten, tragen die meisten Leute nun Masken und halten Abstand. Außerdem haben viele Menschen in den letzten Monaten ihre Hände sehr häufig gewaschen. Auch das schützt vor dem Virus, sagen Fachleute.

ALLTAG: Jemand sagt Hallo, Hände werden geschüttelt oder die Leute umarmen sich. Vor der Corona-Krise liefen Begrüßungen oft ähnlich ab. Doch durch die Abstandsregeln war vieles nicht mehr möglich. "Auf einmal ist das alles raus und das verunsichert viele Leute total", sagt ein Fachmann. Manche begrüßen sich jetzt mit dem Ellbogen.

SCHULE: Mitte März ging es in Deutschland so richtig los. In den meisten Bundesländern wurden Schulen und Kitas geschlossen. Gelernt wurde plötzlich zu Hause. Lehrer schickten Hausaufgaben per Mail oder erklärten per Video. Jetzt sind erst mal Ferien. Wie genau es danach mit dem Unterricht weitergeht, ist noch ziemlich unklar.

FREIZEIT: Vieles ist ausgefallen: Sport, Konzerte, Treffen mit Freunden. Noch immer müssen wir damit rechnen, dass das Virus unsere Pläne durchkreuzt. Einige Menschen haben alte Hobbys wiederentdeckt. "Auf einmal werden die alten Musikinstrumente rausgeholt, es wird wieder angefangen zu schreinern", sagt ein Experte. Vielleicht hast du ja auch noch ein altes Spielzeug im Keller.

URLAUB: Auch das Reisen hat sich in diesem Jahr komplett verändert. Weil es in manchen Ländern viele Corona-Fälle gibt, sollte man dorthin besser nicht reisen. Viele Leute verbringen ihren Urlaub deshalb lieber in Deutschland, zum Beispiel an der Nordsee, im Schwarzwald oder in den Alpen.