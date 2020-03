Manchmal rufen Betrüger bei älteren Menschen an, um ihnen Geld abzuluchsen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Doch leider ist mit dem Enkeltrick etwas anderes gemeint, eine richtig fiese Sache sogar. Dabei rufen Betrüger bei älteren Leuten an. Sie tun so, als wären sie deren Enkel. Dann erzählen sie am Telefon eine ausgedachte Geschichte, warum sie dringend Geld brauchen. Das Geld soll ein Freund bei der Oma oder dem Opa abholen. Er selbst könne nicht kommen, behauptet der falsche Enkel dann.

Die Polizei weiß: Manchmal fallen Leute auf diesen Enkeltrick rein. Denn sie machen sich echte Sorgen und denken, ihr Enkel wäre wirklich am Telefon. So haben Betrüger schon eine Menge Geld erbeutet. Davon berichteten Experten gerade etwa im Bundesland Baden-Württemberg. Die Polizei versucht deshalb regelmäßig, ältere Leute zu informieren und zu warnen. Im Bundesland Hessen zum Beispiel habe das schon geholfen, berichteten Fachleute vor Kurzem.