Eberbach (pol/lyd) Am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr fand eine Polizeistreife eine große Menge illegal entsorgten Bauschutts im Gewann Kreuzklingen im Unteren Kolbenweg. Wie die Polizei mitteilt, hatten Unbekannte unerlaubt Abfälle von Trockenbauarbeiten in elf Müllsäcken am Wegrand entsorgt. Hinweise auf die Täter konnten bislang keine erlangt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.