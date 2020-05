Das Konzept von LTTA "Learning Through The Arts" erklärt Hartmut Quiring so: "Künstler, die einen Sinn für Schule haben, gehen zusammen mit Lehrkräften, die einen Sinn für Kunst haben, in den Fachunterricht der Lehrkräfte und durchdringen den Unterricht gemeinsam mit künstlerischen Methoden". (mabi)