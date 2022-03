Erneut hat die Polizei in Mittel- und Osthessen mutmaßlich gefälschte Corona-Impfausweise sichergestellt. Allein im Landkreis Hersfeld-Rotenburg wurden dazu sechs Wohnungen durchsucht, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Fulda am Dienstag gemeinsam mitteilten. Sechs Verdächtige wurden demnach festgenommen, unter ihnen ein Arzt. Bei den Durchsuchungen am Montag war auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) im Einsatz.