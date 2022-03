Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Osthessen 150 Gramm Haschisch mit einem Schwarzmarktwert von rund 1500 Euro sichergestellt. Ein 25 Jahre alter Mann wurde festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag in Fulda gemeinsam mitteilten. In der Wohnung und der Garage des Mannes in Haunetal (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) fanden die Ermittler demnach noch weitere Beweismittel. Der Mann kam nach seiner Festnahme am Mittwoch wieder auf freien Fuß.