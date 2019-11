Kamen/Dortmund (dpa) - Ein Vater trägt seine kleine Tochter auf dem Arm die Bahnhofstreppen zum Gleis hinauf, als das Unglück geschieht: Die Zweijährige wird plötzlich am Kopf von einer Whiskyflasche getroffen und lebensgefährlich verletzt.

Der Gegenstand «flog» nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus einem Partyzug, der gerade den Bahnhof in Kamen durchfahren hat. Es ist der späte Freitagvormittag gegen 10.50 Uhr am Feiertag Allerheiligen in Nordrhein-Westfalen.

Rettungskräfte bringen das schwer verletzte Mädchen in ein Krankenhaus. Nach einer Operation ist sein Zustand stabil, berichtet ein Sprecher der Dortmunder Polizei einen Tag später. Unterdessen gehen die Ermittlungen der Behörden weiter. Nach Informationen der Staatsanwaltschaft Dortmund hat sich bisher noch kein Verursacher gemeldet. «Im Moment gibt es keine Hinweise auf einen etwaigen Werfer der Flasche», sagte Staatsanwalt Henner Kruse am Samstagvormittag.

Der Partyzug fährt am Freitag zunächst weiter, im etwa 65 Kilometer entfernten Greven wird er gestoppt. Die Bundespolizei rückt mit einem Großaufgebot an, das aus dem Münsterland, dem Ruhrgebiet und dem Rheinland zusammengezogen wurde. Dutzende Beamte nehmen die Personalien der Reisenden des Zuges auf. Die Passagiere verhielten sich dabei sehr kooperativ, schildert ein Sprecher der Bundespolizei.

«Ich habe vollstes Verständnis für die Polizei. Gut, dass sie den Täter finden wollen», sagt Dieter Nübling (57) der «Bild»-Zeitung vom Samstag. Er war demnach am Freitagmorgen mit seinem Kegelclub in Köln in den zehn Waggons umfassenden Zug eingestiegen. «Ich mache seit 30 Jahren solche Fahrten, aber das habe ich noch nie erlebt. Hoffentlich kriegen sie den», sagte Norbert Rumbach (59) der «Bild». Der Zug konnte dem Medienbericht zufolge nach der Überprüfung am Freitagabend Richtung Norden weiterfahren - ohne eine Festnahme.

Der Veranstalter Müller-Touristik will die Behörden bei der Aufklärung unterstützen. «Die ermittelnden Behörden haben unsere volle Unterstützung und erhalten von uns alle Informationen, die sie benötigen», erklärte der Geschäftsführer der Müller-Touristik GmbH & Co. KG in Münster, Bernd Niemeyer, in einer schriftlichen Stellungnahme am Samstag. Das Unternehmen verurteile die Tat zutiefst und wünsche dem Mädchen eine baldige und vollkommene Genesung.

An Bord des Partyzugs, der am Freitag in Köln mit rund 500 Personen gestartet und Norddeich Mole als Ziel gehabt habe, seien verschiedene einzelne Gruppen gewesen. Getränke an Bord würden in weichen Pfandbechern aus biologisch abbaubarem Material ausgegeben. Grundsätzlich sei das Mitbringen von Getränken und Speisen nicht untersagt. «Ein Recht zur Taschenkontrolle haben wir als Reiseveranstalter nicht.» Einige Fenster könnten - wie auch in alten ICs (Intercity-Zügen) - während der Fahrt geöffnet werden.

Die Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund ermitteln unterdessen weiter in dem Fall wegen fahrlässiger Körperverletzung.