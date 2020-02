Weinheim. (pol/rl) Beim Tag der offenen Tür in der Dietrich-Bonhoefer-Schule kam es am Samstag zu einem Zwischenfall. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Bei der Vorführung eines chemischen Experiments in einem Hörsaal, kam es kurz nach 12 Uhr zu einer Verpuffung, bei der ein 14-jähriger Schüler Verbrennungen an den Händen und im Gesicht erlitt. Außerdem wurde eine Mutter und ihr Kind verletzt.

Der 14-Jährige kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik, die Mutter und ihr Kind kamen zur Behandlung per Rettungswagen in eine Klinik.

Der Chemiehörsaal wurde danach abgesperrt, damit die Kriminaltechnik Spuren sichern konnte. Das Seelsorgeteam Rhein-Neckar war mit vier Helfern im Einsatz, um die anderen Besucher zu betreuen. Wie viele die Vorführung besucht hatten und die Verpuffung mitbekamen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die restliche "Tag der offenen Tür"-Veranstaltung soll weitergegangen sein und wurde um 14 Uhr regulär beendet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun, wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte.