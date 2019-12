Regierungspräsidium teilt die Befürchtungen der Landwirte nicht

Wie steht das Regierungspräsidium in Karlsruhe zu der von den Landwirten geäußerten Kritik und zu ihren Befürchtungen in puncto Sicherheit? Irene Feilhauer von der Pressestelle des Regierungspräsidiums hat diese und weitere Fragen der RNZ beantwortet.

Steht die Ausbauplanung fest?

Ja, die Ausbauplanung hat bereits seit 2011 in den wesentlichen Punkten die aktuelle Form. Aktuell werden alle Vorbereitungen getroffen, um 2020 im Frühjahr mit dem Bau beginnen zu können. Es wird mit einer Bauzeit bis Jahresende 2020 gerechnet.

Wie können die Landwirte die B27 künftig sicher überqueren?

Es sind zwei Querungen vorgesehen: eine am Parkplatz "Rüdt’sches Eck" und eine am "Muckfeld". Beide Querungen weisen entsprechend der "Richtlinie zur Anlage von Landstraßen (RAL)" ausreichende Sichtweiten auf. Die Planung wurde zudem durch ein Verkehrssicherheitsaudit überprüft.

Den Grundstücksbesitzern wurde beim Verkauf versprochen, dass eine Unterführung gebaut wird. Weshalb wurden diese Pläne geändert?

In der Planungshistorie war im Gewann "Muckfeld" zuerst eine Unterführung und später ein Brückenbauwerk angedacht. Der Grunderwerb wurde damals im Hinblick auf ein mögliches Bauwerk durchgeführt. Beide Planungen wurden aus verschiedenen Gründen und in Abstimmung mit den betroffenen Behörden und der Stadt Buchen verworfen. Hierbei spielte unter anderem die Minimierung der Eingriffe in die landwirtschaftlichen Flächen sowie die Gesamtwirtschaftlichkeit eine wesentliche Rolle.

Wurden die Landwirte, die die B27 überqueren müssen, gehört oder mit einbezogen?

Selbstverständlich wurden die Landwirte mit einbezogen. Zum Beispiel wurde den Betroffenen ein Ausbau nach Regelquerschnitt und eine Asphaltierung des angrenzenden Wirtschaftswegenetzes schriftlich zugesagt. Die Thematik wurde zuletzt in den Ortschaftsräten in den vergangenen Jahren nochmals detailliert vorgestellt und erläutert. (rüb)