Krebs ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Krankheiten, die nahezu in jedem Organ oder Gewebe im Körper losbrechen können, wenn krankhafte Zellstrukturen wuchern und in angrenzende Körperteile oder andere Organe streuen, erklärt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Weltweit starben 2018 geschätzt knapp zehn Millionen Menschen an Krebs - das sei jeder sechste Todesfall insgesamt, so die WHO.

Bei Männern in Deutschland ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums derzeit die häufigste Krebserkrankung der Prostatakrebs, gefolgt vom Lungen- und Darmkrebs - bei Frauen der Brustkrebs, gefolgt vom Darm- und Lungenkrebs.