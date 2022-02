> Die "Bürgerwerke eG" wurden 2013 in Heidelberg gegründet. Mittlerweile sind über 100 Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland Mitglied in dem Verbund. Als unabhängiger Anbieter versorgen die Bürgerwerke bundesweit rund 30.000 Haushalte mit Strom, den ihre Mitgliedsgenossenschaften aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft erzeugen, sowie mit Gas aus pflanzlichen Reststoffen. Damit will das gemeinnützige Unternehmen nach eigener Aussage zu einer "erneuerbaren, regionalen und selbstbestimmten Energieversorgung in Bürgerhand" beitragen.

> Die Heidelberger Energiegenossenschaft war eine treibende Kraft hinter der Gründung der Bürgerwerke, die deshalb ihren Sitz in Heidelberg haben.