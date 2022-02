(cdp) Schuleigentum zu klauen oder zu beschädigen – das ist das ausgegebene Ziel der sogenannten "Devious-Licks-Challenge". Auf Deutsch beutetet der Name des Wettbewerbs so viel wie "hinterhältiges, diabolisches oder verschlagenes Lecken". Nur einer von vielen Trends in den sozialen Netzwerken. Die Challenge kursiert bereits seit September 2021 auf der Plattform TikTok – immer wieder wird hier zu Diebstahl und Vandalismus aufgerufen. Der Trend, ursprünglich aus den USA kommend, hat mittlerweile immense Ausmaße angenommen, auch in Deutschland kam es schon zu etlichen Vorfällen, die in Zusammenhang mit der Challenge zu sehen sind. In Würzburg etwa wurde Anfang Februar eine Schultoilette in Brand gesteckt, sieben Schülerinnen trugen Verletzungen davon, der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Auch in der Region gab es in der jüngeren Vergangenheit Fälle an Schulen, die man wohl der Challenge zuordnen muss. TikTok hat mittlerweile regiert, unter dem Stichwort Devious-Licks-Challenge sind die Kurzvideos zu gefilmten Vorfällen nicht mehr zu finden. Gelöscht sind sie aber nicht. Unter anderem Namen kursieren sie weiter auf der Plattform. Was Schüler zu einem "Beitrag" an der Challenge animiert, ist unklar – die möglichen "Likes" im Internet stehen jedenfalls einer strafrechtlichen Verfolgung gegenüber.