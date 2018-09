Ankara (dpa) - Deutschland und die Türkei wollen nach vielen Monaten des erbitterten Streits wieder auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen zusteuern. Die Außenministerminister Heiko Maas und Mevlüt Cavusoglu bekannten sich nach Gesprächen in Ankara zu einer konstruktiven Zusammenarbeit. «Wir wollen unsere Beziehungen zur Türkei wieder verbessern», sagte Maas. Cavusoglu will allerdings keine Bedingungen für einen Annäherungsprozess akzeptieren - Deutschland verlangt die Freilassung von sieben in der Türkei aus politischen Gründen inhaftierten Deutschen.