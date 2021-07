> Das DLR ist das Forschungszentrum der Bundesrepublik für Luft- und Raumfahrt. Der Standort Lampoldshausen wurde 1959 als Versuchsgelände zum Testen von Flüssigkeitsraketentriebwerken gegründet. Heute arbeiten dort etwa 220 hochspezialisierte Beschäftigte in der Forschung und im Versuchsbetrieb von Raketentechnik. Hinzu kommen rund 260 Mitarbeiter der Ariane-Group, die in Lampoldshausen Triebwerke, Tanks und Zuleitungen für Satelliten entwickeln. Außerdem forscht das DLR seit 2016 in Lampoldshausen an einer "Power to Gas"-Anlage, in der Wasserstoff im industriellen Maßstab als Speichermedium für Energie eingesetzt werden soll. (zy)