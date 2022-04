Offenbach (dpa/lhe) - Dabei gelangt feuchte und etwas mildere Meeresluft aus dem Nordwesten nach Mitteleuropa. Am Montag und in der Nacht zum Dienstag sorgt sie vor allem im hessischen Bergland für stürmische Böen. Am Dienstag werden tagsüber Temperaturen zwischen sieben und zwölf Grad erwartet, auf der Wasserkuppe bis fünf Grad.

In der Nacht zum Samstag fiel in weiten Teilen Hessens Schnee. Besonders stark waren die Schneefälle laut DWD über dem Rhein-Main-Gebiet und dem angrenzenden Sauerland. Auch in der Rhön kamen rund 15 Zentimeter zusammen. Nach Angaben des Meteorologen ist ein solch später Wintereinbruch im April "recht selten" - wenn auch nicht außergewöhnlich.

Deutscher Wetterdienst