Das Wetter in Hessen am Wochenende bleibt überwiegend sonnig und trocken. Lediglich am Samstagabend seien vereinzelte Schauer möglich, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Wo es regnet, könne es in der Nacht bei vereinzelt frostigen Temperaturen glatt werden. Am Samstag gebe es zeitweise Wolken, zeitweise Sonne bei Temperaturen zwischen neun und 13 Grad. Am Sonntag soll es dann nach Angaben des DWD viel Sonne geben. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad. An beiden Tagen soll es zudem windig werden. Das betreffe vor allem das Bergland, so die Meteorologin.