Von Joachim Mangler

Rostock. In Rostock kommen am Mittwoch und Donnerstag rund 500 Touristiker zum Deutschen Tourismustag zusammen. Auch wenn die Zahlen des Jahres 2019 gut sind, weiß der Präsident des Tourismusverbands, Reinhard Meyer, dass das Geschäft kein Selbstläufer ist.

> Die wirtschaftliche Lage: „Es läuft gut.“ Meyer geht davon aus, dass im zehnten Jahr hintereinander ein Übernachtungsrekord erreicht wird. „Wir laufen auf 500 Millionen Gästeübernachtungen zu.“ Allerdings kommt dieses Wachstum langsam an seine Grenzen. „Es bringt nichts, nur auf die Übernachtungen zu schielen“, so Meyer, es gehe um qualitatives Wachstum. Allerdings müssten mit Blick auf den boomenden Städtetourismus mancherorts neue Kapazitäten geschaffen werden – mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis, wie etwa in Low-Budget-Hotels.

> Die Klimadebatte: Hier sieht der Verbandschef noch ein großes Arbeitsfeld, auch inspiriert durch drängender werdende Anforderungen der Gäste. Da gehe es um klimaneutrale Hotels oder die möglichst klimafreundliche Anreise. Hier spiele das Angebot der Bahn eine zentrale Rolle. Wichtig sei bei der Bahnreform, dass die Investitionen nicht nur auf die Hauptstrecken konzentriert werden. „Das Hauptthema sollte der ländliche Raum mit den Tourismusregionen und den strukturschwächeren Räumen sein.“

> Die Digitalisierung: Dies ist den Augen Meyers ein Problem, zu dessen Lösung es nicht nur den Willen der Bundesregierung oder der Netzbetreiber benötigt. „50 Prozent der Gastgeber in Deutschland sind noch nicht online buchbar. Wer heute nicht online buchbar ist, der hat einen wesentlichen Teil der potenziellen Kunden nicht auf dem Zettel.“ Wenn aber der Wille der Gastgeber dazu da wäre, hätte die Forderung nach „Breitband und Mobilfunk an jeder Milchkanne“ eine wesentlich stärkere Durchschlagskraft. Bei der Stärkung von Online-Angeboten lohne sich der Blick nach Südtirol oder Kärnten, die in dieser Hinsicht Vorreiter sind. Dort könnten Interessenten an die Verbände Anfragen schicken und bekämen Angebote aus der ganzen Region.